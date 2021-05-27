Суд продлил арест основателя Среднеуральского монастыря экс-схимонаха Сергия

Бывший духовник останется под стражей как минимум до 21 июня. Фото: Галина Соловьёва

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря, бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая Романова). Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса.

С ходатайством о продлении срока ареста Николая Романова выступило следствие. Решением суда содержание под стражей экс-духовника продлено до 21 июня 2021 года, сообщает «Интерфакс» пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Защитник Сергия Павел Бабиков заявил, что намерен обжаловать данное решение суда, передает агентство.

Как писала «Областная газета», бывшему священнослужителю предъявлено обвинение по ст.110.1. «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», ст.148. «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», ст.330. «Самоуправство».

Экс-духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы поместил его под стражу. Позже срок ареста был продлён до 28 мая.

В конце апреля прошлого года бывший схимонах Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции, установленный в связи с пандемией COVID-19. Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Священнослужитель пренебрёг запретом. В результате Сергия лишили права ношения наперсного креста вплоть до решения епархиального суда.

7 сентября экс-схиигумена вызвали в Епархиальный суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Сторона обвинения подготовила ему 22 вопроса. Последнее, третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия, который был извержен из сана за нарушение церковных канонов, монашеских обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Духовник в очередной раз не явился в суд. В итоге было принято решение отлучить его от церкви. В октябре патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви.

Свою вину Николай Романов не признает.

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