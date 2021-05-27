В Екатеринбурге возбудили уголовное дело за платный выход к водоёму возле "Рамады"

Незаконный сбор денег осуществлялся в период с 15 по 25 мая. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская прокуратура организовала проверку после сообщений о том, что за вход на пляж рядом с отелем "Рамада" взимается плата. Полиция возбудила уголовное дело за самоуправство.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, на двух спорных лесных участках, которые были арендованы организацией "Содружество", неизвестные лица организовали платный вход на пляж и к водоёму возле "Рамады". Незаконный сбор денег осуществлялся в период с 15 по 25 мая.

Как отмечают в надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры уже не раз принимали меры в отношении арендатора территорий в связи с ненадлежащим исполнением договоров аренды. Например, арендатор пропускал обязательные платежи за пользование лесными участками, устанавливал незаконные ограничительные элементы и не справлялся с очисткой территории от мусора.

По требованию прокуратуры участки были очищены от свалок, а автоматический шлагбаум демонтирован. Также в судебном порядке между минприроды Свердловской области и арендатором было заключено мировое соглашение, подразумевающее уплату всей задолженности.

"В прокуратуре Екатеринбурга проведено совещание, на котором в порядке надзора дано указание сотрудникам полиции проанализировать собранные материалы и принять законное процессуальное решение по данному факту. Органом дознания полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство)", - сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.