Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал химмашевского стрелка до 29 июля

Подозреваемый заявил, что не возражает против заключения под стражу. Фото: Павел Ворожцов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу подозреваемого в стрельбе по прохожим на Химмаше Сергея Болкова. Он помещён под стражу на два месяца.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, подозреваемый арестован до 29 июля. В ходе судебного заседания следователь заявил, что мужчина частично признал свою вину. Следствие ходатайствовало об аресте, сам подозреваемый заявил, что не возражает против заключения под стражу.

«Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял, я не видел её», — сказал мужчина, добавив, что хочет извиниться перед родственниками. Подозреваемый сообщил, что временно не работает по состоянию здоровья, разведён, у него есть 12-летний сын.

По словам Сергея Болкова, он имеет проблемы со здоровьем. Его основной источник дохода - пенсия ветерана боевых действий. Кроме того, мужчина признал, что злоупотреблял алкоголем.

Как писала «Областная газета», вечером 30 мая 48-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из нарезного карабина «Вепрь». В результате он попал в живот 9-летней девочке, находившейся в машине с родителями, и ранил 41-летнего сотрудника Росгвардии. Екатеринбуржец был задержан.

Следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, в результате беспорядочной стрельбы были повреждены как минимум семь легковых автомобилей. Проведённое полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования данного уголовного дела.