ЕСПЧ принял жалобу родителей убитого росгвардейцами екатеринбуржца

Адвокат рассчитывает на быстрое рассмотрение жалобы екатеринбуржцев. Фото: Владимир Мартьянов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу родителей екатеринбуржца Владимира Таушанкова, который был застрелен сотрудниками Росгвардии в мае 2020 года. Адвокат Алексей Бушмаков обратился к суду с просьбой рассмотреть жалобу в приоритетном порядке из-за возраста родителей убитого.

«Я очень рад быстрой регистрации Европейским судом жалобы по делу Володи Таушанкова и надеюсь на скорую коммуникацию и вынесение постановления в пользу его пострадавших родителей», — написал в Facebook Алексей Бушмаков.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года. Следствие пришло к выводу, что вооружённый ножом мужчина, украл из магазина четыре рулона обоев и скрылся у себя в квартире. Во время штурма квартиры Владимир Таушанков замахнулся ножом на сотрудника Росгвардии и распылил перцовый аэрозоль. Тем самым он посягнул на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Действия екатеринбуржца сотрудники органов предварительного следствия квалифицировали как ч. 2 ст. 162 («Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве такового»), ч. 1 ст. 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), а также ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

В конце апреля 2021 года Свердловский областной суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова ввиду его смерти. Близкие родственники подсудимого согласились на прекращение уголовного дела. Это решение поддержал и Алексей Бушмаков. Позже он заявил, что обжалует решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в штурме квартиры.