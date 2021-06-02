Присяжные признали виновными супругов Германских, забивших до смерти приёмного ребёнка

Гила Германская – приговор оглашён. Фото: скрин с видео Чкаловского районного суда.

1 июня в Чкаловском суде Екатеринбурга огласили приговор супругам Гиле и Михаилу Германским, которые ещё в июле 2018 года до смерти забили приёмного ребёнка. Женщине предстоит провести в колонии девять лет, её мужу — на десять месяцев больше.

На судебные заседания Михаил Германский и его супруга приходили из дома, так как оба находились не под арестом, а под подпиской о невыезде. На приговор Гила явилась с рюкзаком за плечами и огромной клетчатой сумкой: вердикт присяжных отрезал им путь на волю.

Зачитав приговор, судья Александр Кабанов распорядился взять Германских под стражу в зале суда. Гила берёт сумку, тащит её за собой.

– Вещи пока оставьте, вам их позже привезут, – говорит судебный пристав. – Протяните руки вперёд.

Гила Германская выполняет команду, щёлкают одни наручники, другие; осуждённых уводят. Поставлена точка в трагедии, расследование которой заняло почти три года.

Лето 2018-го

Около двух часов ночи в июле 2018 года скорая приняла вызов: ребёнок упал, разбил голову, потерял сознание. В течение получаса бригада медиков боролась за жизнь мальчика, но оказалась бессильна. В 2:52 была зафиксирована смерть шестилетнего Никиты, сигнал об этом поступил в полицию.

– Тело мальчика выглядело ужасно, – болезненно морщась от воспоминаний, говорит старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного комитета России по Свердловской области Павел Лай. – Нос сломан, голова и рот разбиты, лицо залито кровью, спина – сплошной синяк. Гила и Михаил Германские твердили, что мальчик упал сам, но вдаваться в подробности не желали, их рассказы не совпадали.

Супруги Германские считались многодетными. У каждого имелось по двое детей от первых браков, плюс один общий сын Павел. Когда Гиле и Михаилу было далеко за сорок, они надумали удочерить сироту, в итоге взяли в детдоме Ангелину и двух братьев – Никиту и Диму. В новую семью дети попали в 2017 году, а спустя год Никита скончался – от отёка головного мозга, вызванного закрытой черепно-мозговой травмой. После этого других приёмных детей у семьи забрали.

«Это он сам»

Когда дело касается несовершеннолетних, расследование и суд идут за закрытыми дверями. Однако сами Германские откровенничали вовсю. Особенно старалась Гила. Она охотно давала интервью СМИ, участвовала в телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». И везде твердила, что у Никиты были психические отклонения, что он сам себя истязал. Все, кто сталкивался с этой женщиной, отмечают её артистичность. Она в красках живописала, что вытворял «ненормальный мальчишка», рассказывала про него такое, что повторить язык не повернётся. Воспитатель детсада, куда ходил Никита, расплакалась во время допроса, когда услышала, что опекунша говорит о Никите: «Неправда. Ничего такого он не делал».

– Следствие опирается не на эмоции, а на факты, – говорит Павел Лай. – Было проведено более десяти экспертиз, допрошены соседи и дети Германских, сотрудники детсада и органов опеки, врачи. Своего младшего родного сына Павла родители тайно отправили в закрытую школу в Санкт-Петербурге, чтобы мы не могли его допросить. Но оперативники мальчика разыскали. И тот рассказал, что папа с мамой часто били Никиту, грозили выбросить его на помойку.

Суд и пересуд

Первый раз перед судом в марте 2020 года предстала лишь Гила Германская, Михаил в начале следствия попал в больницу, и дело в отношении него выделили в отдельное производство. Обвинение было предъявлено по нескольким статьям Уголовного кодекса. В мае суд вынес приговор – 12 лет лишения свободы. Однако женщина подала апелляцию, и областной суд приговор отменил, по статье 117 Уголовного кодекса РФ – «Истязание» вообще оправдал. Второй раз супруги Германские предстали перед судом в марте 2021 года уже вместе. Оба настояли на суде присяжных.

– Когда я разъяснял обвиняемым, что вердикт присяжных оспорить нельзя, оспорить можно только срок наказания, Михаил Германский заявил: «Пусть меня осудит общество, а с Богом я смогу договориться», – вспоминает Павел Лай. – Они так и не раскаялись в смерти ребёнка, не выказали ни тени сожаления. Я, честно говоря, волновался: вдруг присяжные подпадут под эмоциональное влияние Гилы. Но справедливость всё-таки восторжествовала.

Состав присяжных не был однородным: мужчины и женщины разного возраста, руководители и рядовые работники, менеджер. Но все шестеро единогласно признали супругов виновными и не заслуживающими снисхождения.

– Обратите внимание, приговор прозвучал в День защиты детей, – подчёркивает прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, выступавший на процессе государственным обвинителем. – Совпадение, конечно, случайное, но знаменательное.

Жертва компанейщины?

Смерть ребёнка благодаря грамотно проведённому следствию не осталась безнаказанной. Но остались вопросы к органам опеки и попечительства. И главный – что не так в их работе? Что помешало им защитить сироту от издевательств и мучительной гибели? Почему органы опеки вовремя не изъяли ребёнка, хотя тревожные сигналы им поступали?

– Внешне семья Германских выглядела благополучной, – объясняет Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – Видимо, это вводило в заблуждение. Специальных знаний многим сотрудникам опеки тоже не хватает, там нужны психологи, социальные педагоги. Когда начинаешь спрашивать, почему не изъяли ребёнка, отвечают: «У нас показатели…» Курс взят на сокращение социального сиротства, поэтому осторожничают, боятся обвинений в необоснованном вмешательстве в дела семьи.

В момент разговора с журналистом «Облгазеты» Игорь Мороков находился в Кемерово, на Всероссийском форуме «Вектор детства». Обсуждалась там и проблема устройства сирот в приёмные семьи, усиления сопровождения таких семей. Что ж, будем надеяться, что Никита станет последней жертвой жестокости одних взрослых и равнодушия других.

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Судья Чкаловского районного суда Александр Кабанов оглашает приговор супругам Германским Фото: с сайта 66 мвд.рф