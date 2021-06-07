Экс-схиигумену Сергию продлили арест до 29 августа

Бывшей схиигумен Сергий обвиняется по трём статьям УК РФ. Фото: Галина Соловьёва.

Московский городской суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Он будет находится под арестом до 29 августа 2021 года.

Экс-схиигумен Сергий обвиняется по трём статьям УК РФ: ст. 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", ст. 330 УК РФ "Самоуправство" и ст. 110.1 УК РФ "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства".

"7 июня Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Романова Н. В. до 29 августа", - цитирует представителя суда ТАСС.

Напомним, бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы поместил его под стражу. Две недели назад арест продлили до 21 июня.

Весной прошлого года экс-схиигумен Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Священнослужитель пренебрёг запретом.

7 сентября экс-схиигумена вызвали в Епархиальный суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Духовник несколько раз не появлялся на заседании. В октябре патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви.