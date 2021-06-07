В Екатеринбурге мужчина предстанет перед судом за сбыт 2100 поддельных долларов

Поддельными деньгами обвиняемый расплатился трижды. За это время он использовал 20 фальшивых купюр. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о сбыте фальшивых долларов. Обвинения предъявлены 34-летнему екатеринбуржцу.

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина 1987 года рождения купил у своего знакомого 21 фальшивую купюру номиналом 100 долларов каждая. Он спрятал их на садовом участке у родителей. В феврале-марте 2021 года обвиняемый трижды расплатился за оказание услуг 20 поддельными долларами. Тот, у кого оказались эти купюры, 5 апреля старался обменять их в банке на рубли. В организации сразу поняли, что это подделки и вызвали полицию.

"Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты). Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину.

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