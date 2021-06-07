В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии

Ущерб от предыдущего преступления составил более 300 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о хищении средств предприятия на сумму свыше 7 млн рублей. Обвиняемый уже сидит в тюрьме за похожее преступление.

Кировский районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга Сергея Фролова. Его признали виновным в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Сергей Фролов, занимая пост директора ООО "Уральская независимая теплоэлектросетевая компания", с 2012 года формировал фиктивные задолженности по зарплатам. В качестве мнимых работников осужденный привлекал сотрудников аффилированных организаций, находящихся от него в служебной зависимости, в том числе используя их личные данные без согласия, а также лиц из числа своих знакомых и родственников, не осведомленных о преступлении.

"С момента фиктивного трудоустройства Фролов не выплачивал им заработную плату, однако организовал её начисление с оформлением необходимых учетных документов, впоследствии похитив данные денежные средства. Своими преступными действиями он похитил денежные средства предприятия на общую сумму около 7,9 млн. рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, штраф в 100 тыс. рублей.

Сейчас Сергей Фролов уже отбывает наказание за предыдущее преступление. В 2019 году его приговорили в 7 годам лишения свободы за причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Одна компания пострадала от него на 130 млн рублей, а вторая - на 195 млн рублей.