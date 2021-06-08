В Екатеринбурге замначальника отдела полиции попался на взятке

В Екатеринбурге полицейского и адвоката уличили в коррупционном преступлении. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 35-летнему заместителю начальника одного из структурных подразделений УМВД России по городу, а также 36-летнему адвокату предъявили обвинения в коррупционном преступлении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, полицейского обвиняют по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействий в пользу взяткодателя, в крупном размере"). По этому же уголовному делу в качестве обвиняемого проходит 36-летний адвокат. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере").

По версии следствия, в мае 2021 года полицейский при посредничестве адвоката озвучил подозреваемому в незаконном обороте наркотиков требование о передаче взятки в крупном размере. За незаконное вознаграждение сотрудник полиции обещал оказать определённое бездействие при расследовании уголовного дела. Гражданин был вынужден на него согласиться, но позже обратился к правоохранителям. В итоге полицейский и адвокат были изобличены.

Суд поместил обвиняемого полицейского под стражу. В отношении обвиняемого адвоката избрана иная мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества — ему запретили совершать определённые действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в свою очередь рассказал, что полицейского уличили в преступлении и задержали сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Он также добавил, что по факту преступления проводится служебная проверка.