Уголовно наказуемые шуточки: кто такие лжеминёры и сколько из них понесли наказание в Свердловской области?

Объектами лжеминёров часто становятся торговые центры. Фото: Владимир Мартьянов.

К трём с половиной годам лишения свободы приговорил недавно Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге Юрия Галлямова, который с июля по ноябрь прошлого года развлекался тем, что звонил по номеру 112 и сообщал о минировании самых разных организаций. Помимо него, за заведомо ложные сообщения об актах терроризма в прошлом году в регионе осудили 20 человек, ещё шестеро отправлены на принудительное лечение.

На счету Юрия Галлямова лжеминирование семи организаций: среди них такие крупные объекты, как Храм-на-Крови, спорткомплекс «Динамо» и Северный автовокзал в Екатеринбурге, Среднеуральский женский монастырь и железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле. Уголовное дело едва уместилось в шесть увесистых томов, где собраны протоколы допросов, показания свидетелей, заключения экспертов.

– Этот мужчина жил в Кушве, но вёл вольный образ жизни, разъезжал по городам и весям, – рассказывает руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Он заходил в организации, просился на ночлег, ему, естественно, отказывали, а он в отместку сообщал, что в здании заложена бомба.

Приговор Юрию Галлямову в законную силу пока не вступил: осуждённый подал апелляционную жалобу, которую будет рассматривать Свердловский областной суд. А в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила скоро начнётся процесс над мужчиной, который устроил переполох в конце прошлого года. Он позвонил на номер 112, представился сотрудником коллекторского агентства и сообщил, что их организация готовится произвести взрыв в квартире должника, который уже надоел им.

Территорию оцепили, жильцов дома на улице Константина Пылаева вывели на безопасное расстояние, тщательно проверили квартиру, подъезд, все укромные места. Взрывное устройство, к счастью, не нашли, но отыскали лжеминёра. Он и члены его семьи, как выяснилось в ходе следствия, набрали два десятка кредитов почти на 330 тысяч рублей, а отдавать долги было нечем. Вот и решили отомстить микрофинансовым организациям, которые требовали вернуть деньги.

На хулиганскую выходку подростков, как правило, толкают неготовность к экзаменам, а взрослых – пьянство, озлобленность на конкретного человека или на весь мир из-за неустроенности личной жизни, ревность. Раз мне плохо, пусть и другим станет плохо – исходя из этого принципа и звонят главврачам больниц, чиновниками, в полицию, на вокзалы и аэропорты. Самые рисковые набирают номер дежурного ФСБ.

– Позвонил мужчина, сообщил, что поставил газовые баллоны в микроволновку и готов её включить, – рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по Свердловской области. – Пока один сотрудник держал его на связи, другие уже ехали по адресу. Оказалось, работу потерял, жена ушла, выпил коньяку и решил со всем покончить. Хорошо, что надумал прежде позвонить, а то бы взрыв устроил и пожар.

Шансов остаться анонимом у лжетеррористов сегодня нет. Определить номер телефона или адрес электронной почты, с которого поступил сигнал – не проблема. Фоноскопическая экспертиза установит идентичность голоса. Сложнее, как признались в областном УФСБ, обстоит дело с залповыми сообщениями о готовящихся взрывах. Подобными «шалостями» занимаются в основном не одиночки любители, а команды профессионалов. Идут эти массированные атаки из-за рубежа. Установить, откуда именно, удаётся, но привлечь к ответственности виновных – нет.

Массовые психические атаки устраивают и уральцы. Так, зимой нынешнего года спецслужбы выезжали по сигналам о минировании детсадов и школ Екатеринбурга, Заречного, Камышлова. Под подозрение попал четырнадцатилетний подросток, но чем закончилось расследование, установить не удалось. Если его вину докажут, то ответственность понесёт не он, а родители.

По статье 207 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в зависимости от степени тяжести содеянного могут наказать штрафом: минимальный – 200 тысяч рублей, максимальный – два миллиона рублей. А могут и лишением свободы: минимум на три года, максимум – на десять лет.

Приходится лжеминёрам и возмещать затраты ведомствам и организациям. Однако суммы, прямо скажем, смешные. В пресс-службе муниципального управления МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что «заминировавшему» квартиру на улице Константина Пылаева скорая помощь вчинила иск в одну тысячу рублей, полиция – 4 600 рублей, Росгвардия – 530 рублей. Более солидные суммы к взысканию предъявляют за задержку авиарейсов, срыв работы торговых центров, театров.

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