Как подать заявление в суд, не выходя из дома?

Благодаря развитию современных технологий обратиться в суд сейчас можно прямо из дома Фото: Павел Ворожцов

После прочтения интервью с председателем Свердловского областного суда Владимиром Дмитриевым («ОГ» №74 от 27.04.2021), наш читатель-пенсионер Михаил Баранов из Екатеринбурга заинтересовался, как можно обратиться в суд через Интернет.

– Не могли бы вы подробнее объяснить, как подать заявление или иск в электронном виде? – спрашивает Михаил Баранов. – И есть ли отличие в рассмотрении таких обращений от тех, что подаются лично, на бумаге?

Заместитель председателя Свердловского областного суда Александр Суханкин пояснил, что путь иска или заявления в электронном виде ничем не отличается от обращений, поданных лично или по почте.

— Документ распечатывается, подлежит регистрации и распределяется судье, который принимает процессуальное решение, — рассказывает Александр Суханкин. — Движение иска отражается на сайте суда. Процессуальные документы подлежат направлению другим лицам, участвующим в процессе. По заявлению инициатора обращения в суд все документы могут быть выложены в его личном кабинете, что позволяет получать их в электронном виде.

А теперь перейдём к пошаговой инструкции. Прежде всего необходимо завести учётную запись на портале госуслуг. Затем нужно найти на официальном сайте суда, куда вы хотите обратиться, раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде». Ознакомьтесь с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, который утверждён приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ №251 от 27.12.2016.

Выберите нужный раздел – «Обращение в суд». Вы попадёте на портал Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Там нужно пройти регистрацию в личном кабинете с помощью учётной записи портала госуслуг.

– Система ГАС «Правосудие» достаточно интуитивна, – подчёркивает Александр Суханкин. – Она сама подсказывает, что и в какой последовательности нужно делать.

Выберите вид правосудия. Подготовьте исковое заявление на бумаге, поставьте подпись и отсканируйте документ. Заполните форму обращения и загрузите скан искового заявления. Подайте обращение.

Но важно соблюсти технические требования к файлам:

сканирование в масштабе 1:1 в чёрно-белом или сером цвете;

формат PDF;

размер 30 Мб;

один документ — один файл;

в имени файла — название документа и количество страниц;

с правом копирования.

По словам Александра Суханкина, будущее — за электронным правосудием, которое нашло своё закрепление на законодательном уровне и всё шире применяется на практике. В период пандемии оно оказалось особенно актуальным. В 2020 году в Свердловский областной суд поступило свыше двух тысяч обращений в электронном виде.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №103 от 10.06.2021