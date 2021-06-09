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Общество / Суды и криминал
9 июня 2021, 19:20

В Нижнем Тагиле вынесли приговор финдиректору компании, обманувшей дольщиков на 32 миллиона

  Анна Митчина
Люди несут деньги мошеннику

Компания обманула минимум 31 дольщика. Фото: Алексей Кунилов

Суд Дзержинского района в Нижнем Тагиле вынес приговор финдиректору ООО "СУ-1", которая обманула дольщиков на 31,9 миллиона рублей. Её соучастника, директора компании признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Сегодня вынесли приговор в отношении финансового директора ООО "СУ-1" и признали её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления).

Под предлогом строительства многоквартирного дома в районе улиц Тимирязева, Ильича, Чайковского в г. Нижнем Тагиле они заключили договор о долевом строительстве с 31 участником. Общую сумму свыше 31,9 млн. рублей директор и финдиректор компании перевели на расчётный счёт подконтрольной организации, учредителем которой и была ответственная за финансы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в рамках расследования директору "СУ-1" понадобилась комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Его признали невменяемым и назначили принудительное лечение. Финансовый управляющий получила 3,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. 

Фонд защиты прав участников долевого строительства выплатил компенсации обманутым дольщикам.

Добавим, что некоторые дольщики, попавшие в аналогичные ситуации, отвоёвывали свои средства самостоятельно. Так, в декабре 2018 года женщина отсудила у застройщика 1,7 млн рублей за непостроенную квартиру. В марте этого года Федеральный фонд защиты прав дольщиков пообещал завершить недострой.

Областная газета Свердловской области

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