В Екатеринбурге задержали 10 человек по делу экс-главы МУГИСО

Следственные мероприятия проводят сотрудники Четвертого следственного управления. Алексей Кунилов

В Екатеринбурге по 11 адресам прошли обыски по делу экс-главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Его заподозрили в получении взятки при подготовке к ЧМ-2018.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. В ходе следственных мероприятий были задержаны 10 человек, вскоре будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Местные порталы сообщают, что среди задержанных оказалась первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Елена Николаева. Она якобы является фигуранткой дела о строительстве бизнес-центра "Тургенев". На звонки "Областной газеты" в её приёмной никто не ответил.

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следственные мероприятия проводят сотрудники Четвёртого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге.

Напомним, весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Как писала "Областная газета", он и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Отметим, что в 2017 году Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО "Облкоммунэнерго".

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