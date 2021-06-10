Материалы дела в отношении первого замглавы МУГИСО в суд не поступали

Дозвониться до Елены Николаевой и её секретаря пока не удалось. Фото: Владимир Мартьянов

Материалы дела в отношении первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елены Николаевой сегодня, 10 июня, в Ленинский районный суд Екатеринбурга не поступали. Ожидается, что в суде будет рассмотрен вопрос об избрании для чиновницы меры пресечения.

«Материалы дела об избрании меры пресечения Елене Николаевой в Ленинский районный суд пока не поступали. Позвоните завтра», - сказали «Областной газете» в пресс-службе суда.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге состоялись обыски по делу экс-главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова по подозрению во взяточничестве при подготовке к ЧМ-2018. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС.

В ходе оперативных действий было задержано несколько человек. Елена Николаева была задержана в Екатеринбурге по делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова, сообщает в своём telegram-канале РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На звонки «Облгазеты» в её приёмной никто не ответил.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следственные мероприятия проводят сотрудники Четвёртого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. Следователей интересуют события, которые произошли несколько лет назад. Один из эпизодов дела может быть связан с нарушениями при строительстве бизнес-центра «Тургенев» в Екатеринбурге.

Напомним, весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Как писала «Областная газета», он и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Отметим, что в 2017 году Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго».

Читайте также:

Дело по МУГИСО будет успешно развалено?