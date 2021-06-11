Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова обвинили в коррупционных преступлениях

Сегодня, 11 июня, ему и его возможным сообщникам должны избрать меру пресечения. Фото: Алексей Кунилов

Экс-министру по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову предъявлено обвинение сразу по нескольким эпизодам.

Об этом рассказал его адвокат Николай Каргаполов. Правозащитник не стал раскрывать деталей дела. По его словам, обвинение Алексею Пьянкову было предъявлено с нарушением закона.

«Нарушены положения статьи 172 («Порядок предъявления обвинения» — прим. ред.) и статьи 150 («Формы предварительного расследования» — прим. ред.) уголовно-процессуального законодательства. Текст обвинения на 500 с лишним листах, мы его толком не изучали, потому что предъявлено с нарушениями, об этом нами заявлено под протокол», — приводит слова Николая Каргаполова ТАСС.

Какие именно пункты статей Уголовно-процессуального кодекса, по мнению адвоката, были нарушены, не уточняется. Правозащитник также отметил, что он намерен обжаловать действия следствия в суде.

РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах в свою очередь пишет, что бывшего министра обвиняют не только во взяточничестве, но и в злоупотреблении полномочиями и растрате госимущества в особо крупном размере. На счету Алексея Пьянкова и его соратников якобы числится 15 преступных эпизодов.

Издание также приводит данные, что преступная деятельность велась с 2012 по 2016 год. В состав возглавляемой Алексеем Пьянковым группы, предположительно, входили его заместители — Елена Николаева, Артём Богачев и ряд других подчиненных, а также родственники экс-министра, адвокаты и другие лица — всего задержанными оказались более 10 человек.

«Результатом деятельности группы Пьянкова стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия», — информировал источник издания.

В приёмной Елены Николаевой «Областной газете» не стали ни подтверждать, ни опровергать факт её задержания: «Мы не можем комментировать ситуацию».

Сегодня, 11 июня, всем фигурантам дела должны определить меру пресечения.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следственные мероприятия проводят сотрудники Четвёртого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. Следователей интересуют события, которые произошли несколько лет назад.

Напомним, весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Он и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Отметим, что в 2017 году Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго».