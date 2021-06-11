Свердловский облсуд назначил штраф за взятку 4,5 миллиона рублей экс-замначальника полиции Олегу Грехову

Олег Грехов должен будет выплатить штраф в 4,5 млн рублей, а Артём Письменный - 2 млн. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский облсуд огласил приговор экс-замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Олегу Грехову. Он должен будет заплатить штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

Оглашение приговора по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере") транслировали онлайн на странице суда в соцсети "Вконтакте". Олегу Грехову назначили штраф в размере 4,5 млн рублей. Также его лишили звания полковника полиции.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить наказание Грехову - штраф в размере 5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функции представителя власти, сроком на 3 года. Учитывая время нахождения Грехова под стражей и под домашним арестом, назначенное ему основное наказание смягчить до 4 млн 500 тыс. рублей. Лишить специального звания полковник полиции", - объявил судья.

Также суд оштрафовал бывшего начальника бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артёма Письменного. Он обязан выплатить 2 млн рублей. Кроме этого, он лишился звания "подполковник полиции в отставке".

Суд также постановил отменить арест нескольких объектов Грехова и Письменного, в частности, в отношении автомобилей, недвижимости, оружия, денежных средств.

Некоторые СМИ сообщают, что им вынесли приговор в рамках дела о прослушке Евгения Ройзмана.

Напомним, Олега Грехова задержали по подозрению во взятке 7 ноября 2018 года.