Фигурантам дела о коррупции в МУГИСО избрали меру пресечения

Всех фигурантов освободили из-под стражи. Владимир Мартьянов

Суды избрали меру пресечения для фигурантов дела о коррупции в министерстве управления государственным имуществом Свердловской области.

Первому заместителю министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елене Николаевой избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее в приёмной Елены Николаевой «Областной газете» отказались комментировать факт её задержания.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил исполняющей обязанности директора ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карине Горностаевой аналогичную меру пресечения, пишет «Ъ-Урал».

По данным источника издания в силовых структурах, остальным фигурантам дела суды назначили запрет определённых действий, отправили под домашний арест или взяли с них подписку о невыезде. В частности, сообщается, что под подписку о невыезде отпустили экс-министра Алексея Пьянкова и его бывшего заместителя Артёма Богачёва.

Как писала «Областная газета», 10 июня стало известно, что в Екатеринбурге состоялись обыски по делу экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова по подозрению во взяточничестве при подготовке к ЧМ-2018. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «ОГ» сообщили, что следственные мероприятия проводят сотрудники Четвёртого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. Следователей интересуют события, которые произошли несколько лет назад. В ходе оперативных действий было задержано несколько человек. Бывшему министру предъявили обвинение сразу по нескольким эпизодам.

Напомним, весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Он и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Отметим, что в 2017 году Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго».