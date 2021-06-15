Владимир Путин утвердил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении новых районных судей Свердловской области. Также он утвердил заместителя председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда.
Указ разместили на интернет-портале правовой информации.
Подписанным указом Владимир Путин назначил на 6-летний срок полномочий заместителя председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда Антона Петюркина. Председателем Тавдинского районного суда стал Руслан Емельянов.
Также он определил четырёх районных судей:
- Белоярский районный суд - Егор Шаньгин,
- Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга - Юлия Меркулова,
- Кировский районный суд Екатеринбурга - Варвара Игуменщева,
- Орджоникидзевский район Екатеринбурга - Людмила Тарасевич.
Напомним, месяц назад Владимир Путин назначил судью Свердловского областного суда.
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