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15 июня 2021, 10:46

Владимир Путин утвердил новых судей в Свердловской области

  Анна Митчина
Кресла судей

Объявлены новые судьи в нескольких районах Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении новых районных судей Свердловской области. Также он утвердил заместителя председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда. 

Указ разместили на интернет-портале правовой информации.

Подписанным указом Владимир Путин назначил на 6-летний срок полномочий заместителя председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда Антона Петюркина. Председателем Тавдинского районного суда стал Руслан Емельянов.

Также он определил четырёх районных судей:

  • Белоярский районный суд - Егор Шаньгин,
  • Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга - Юлия Меркулова,
  • Кировский районный суд Екатеринбурга - Варвара Игуменщева,
  • Орджоникидзевский район Екатеринбурга - Людмила Тарасевич.

Напомним, месяц назад Владимир Путин назначил судью Свердловского областного суда.

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Областная газета Свердловской области

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