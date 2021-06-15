В Екатеринбурге мужчина присвоил себе более 105 миллионов рублей со строительства частных домов

Он обманул 42 человека на сумму более 105 миллионов рублей. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге в суд направили дело в отношении мужчины, который подозревается в хищении более 105 миллионов рублей. Его компания "Центр Загородной Недвижимости" занималась строительством частных домов.

Прокуратура Екатеринбурга направила в суд дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах).

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, он создал ООО "Центр Загородной Недвижимости". В конце 2017 года у мужчины появился план, как обманывать его клиентов, которые хотят построить дом на своих участках. Екатеринбуржец заключал с ними договоры строительного подряда, после этого люди вносили авансом крупные суммы в наличной форме. Директор компании не отображал в бухгалтерской документации получение средств. Чтобы клиенты ничего не заподозрили, он выполнял часть строительных работ на объектах некоторых заказчиков.

С апреля 2018 по 2019 годы мужчина таким образом обманул 42 человека на сумму более 105 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

Напомним ,на прошлой неделе суд Дзержинского района в Нижнем Тагиле вынес приговор финдиректору ООО "СУ-1", которая обманула дольщиков на 31,9 миллиона рублей. Директора компании причастного в махинациям, отправили на принудительное лечение.