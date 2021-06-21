В Екатеринбурге будут судить ревнивую женщину и двух поджигателей иномарки

Злоумышленники согласились устроить поджог за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх местных жителей - девушки и двоих мужчин. Их обвиняют в поджоге автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девушку обвинили в ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ («организация уничтожения и повреждения чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путём поджога»). Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путём поджога»).

В апреле 2020 года обвиняемая увидела за рулём автомобиля Toyota Corolla сожительницу своего бывшего мужа. На почве ревности она решила уничтожить машину. Кроме того, женщина полагала, что при разводе автомобиль нечестно достался супругу.

Для реализации задуманного она обратилась к своему знакомому, который согласился устроить поджог автомобиля за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Женщина сообщила ему сведения о марке, регистрационном номере и где конкретно в ночное время припаркована машина.

Мужчина решил привлечь в качестве соисполнителя своего знакомого, 1993 года рождения, с которым он ранее отбывал наказание в колонии. Ночью 16 апреля 2020 года злоумышленники прибыли на место преступления на улицу Щорса. Один из них облил из принесённой 5-литровой бутылки с бензином крышу и переднюю часть автомобиля и поджёг.

Пламя от горящей Toyota Corolla повредило ещё два припаркованных рядом автомобиля Chevrolet Cobalt и Skoda Octavia. От действий обвиняемых собственнику Toyota причинён значительный ущерб в размере свыше 485 тысяч рублей, собственнику Chevrolet - в размере более 41 тысячи рублей, собственнику Skoda - на сумму более 19 тысяч рублей.

Как писала «Областная газета», оперативникам удалось установить марку и номер машины, на которой скрылись предполагаемые поджигатели. Троих подозреваемых удалось задержать и допросить вечером того же дня. Ими оказались: трижды судимый безработный исполнитель 1980 года рождения, его помощник, 1993 года рождения, ранее пять раз судимый, а также предполагаемая заказчица 1988 года рождения - бывшая супруга хозяина сгоревшей иномарки.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.