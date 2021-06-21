В Германии задержали сотрудника университета по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Полиция ФРГ по требованию Генпрокуратуры задержала гражданина России, который работает в одном из местных университетов. Фото: Алексей Кунилов.

Полиция ФРГ по требованию Генпрокуратуры задержала гражданина России, который работает в одном из местных университетов. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Полиция задержала сотрудника научно-технической кафедры в его квартире. Имя мужчины и университет, в котором он работает, не называются.

"В период между октябрём 2020 и июнем 2021 года подозреваемый минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы", - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Германии.

В сообщении немецких силовиков отмечается, что гражданин России как минимум два раза передавал сведения, добытые благодаря работе на кафедре, и получал за это деньги.