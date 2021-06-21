Темы дня

Общество / Суды и криминал
21 июня 2021, 16:42

В Германии задержали сотрудника университета по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Наручники

Полиция ФРГ по требованию Генпрокуратуры задержала гражданина России, который работает в одном из местных университетов. Фото: Алексей Кунилов.

Полиция ФРГ по требованию Генпрокуратуры задержала гражданина России, который работает в одном из местных университетов. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Полиция задержала сотрудника научно-технической кафедры в его квартире. Имя мужчины и университет, в котором он работает, не называются.

"В период между октябрём 2020 и июнем 2021 года подозреваемый минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы", - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Германии.

В сообщении немецких силовиков отмечается, что гражданин России как минимум два раза передавал сведения, добытые благодаря работе на кафедре, и получал за это деньги.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2021, 16:42 / Общество
В Германии задержали сотрудника университета по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ
21.06.2021, 16:14 / Общество
Строители почти на месяц увеличили сроки закрытия улицы на Вторчермете
21.06.2021, 15:56 / Общество
На Средний Урал 22 июня вернутся грозы с дождями
21.06.2021, 15:39 / Экономика
В ИННОПРОМе подтвердили участие 450 иностранных гостей
21.06.2021, 15:35 / Общество
В свердловском заповеднике "Денежкин камень" обнаружен ещё один пожар