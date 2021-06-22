Глава свердловского МВД призвал усилить борьбу с преступностью в Камышловском районе

За пять месяцев в Камышловском районе выявили 29 наркопреступлений и 16 экономических. Фото предоставлено Валерием Горелых

Руководитель свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков проверил состояние дел в отделе полиции Камышлова, который возглавляет подполковник Алексей Кириллов. Глава свердловской полиции провёл инспекцию и дал ряд важных поручений подчинённым.

На состоявшемся с участием генерала совещании по итогам деятельности ОВД Камышлова за 5 месяцев 2021 года с докладами выступили руководители служб, влияющих на изменение уровня преступности в муниципалитете. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.

Камышлов является административным центром одноименного района. Расположен он на юго-востоке региона рядом с федеральной трассой Екатеринбург — Тюмень. Общая площадь обслуживания отдела полиции превышает 2 268 квадратных километров. В структуре района находятся 5 сельских поселений - Восточное, Галкинское, Зареченское, Калиновское и Обуховское, в состав которых входят 55 населённых пунктов. Здесь проживает более 54 тысяч человек.

За отчётный период полицейские района пресекли 29 фактов незаконного оборота наркотиков, четыре случая оборота оружия, расследовано и направлено в суд 51 уголовное дело по различным составам. Кроме того, было задокументировано 16 преступлений экономической направленности. Районный отдел полиции занимает 11-ю строку в рейтинге среди муниципалитетов региона.

Начальник ГУ МВД области потребовал добиваться повышения качества профилактической работы с населением. Генерал подчеркнул, что это касается в том числе вопросов противодействия наркотрафику, подростковой преступности, грабежам и разбоям, хищениям собственности граждан, противоправным деяниям против личности. По его словам, в коллективе имеется необходимый резерв возможностей для этого.

По итогам совещания Александр Мешков дал ряд поручений по конкретным направлениям работы полицейских Камышлова, назначил сроки устранения допущенных ошибок. Он призвал личный состав в ежедневной работе руководствоваться интересами жителей города и района, добиваясь максимального возмещения материального ущерба тем из них, кто пострадал от преступных посягательств», - отметил Валерий Горелых.

Как писала «Областная газета», в первом полугодии 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировали 29 248 преступлений. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Данные об уровне преступности за первые шесть месяцев 2021 года появятся в июле.