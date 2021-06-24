Темы дня

Общество / Суды и криминал
24 июня 2021, 12:04

Екатеринбуржец отправится в колонию строгого режима за кражу украшений из храма

  Анна Митчина
Купол храма

Преступление произошло в одном из храмов Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге мужчину за кражу украшений из храма отправили в колонию строгого режима. В августе прошлого года он украл два золотых кольца с иконы в храме во имя Преображения Господня.

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга признал Максима Мамедова виновным в преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину").

По версии следствия, Максим Мамедов в августе 2020 года посещал храм во имя Преображения Господня на ул. Походной. Он увидел два золотых кольца под стеклянной витриной одной из икон, их оставил кто-то из прихожан. Из корыстных побуждений мужчина похитил украшения и скрылся с места преступления. Стоимость этих колец оценили в 195 тысяч рублей. Ранее гражданин Мамедов уже был судим за преступления против собственности.

За совершённое преступление суд отправил его в колонию строго режима на 1 год и 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2021, 13:21 / Общество
В России впервые с января выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
24.06.2021, 13:16 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 198 случаев коронавируса
24.06.2021, 12:40 / Общество
Губернатор Свердловской области рассказал о ситуации с нехваткой вакцин от COVID-19
24.06.2021, 12:40 / Общество
УрФУ отменил второй и третий этап выпускного
24.06.2021, 12:26 / Общество
Египет будет пускать вакцинированных туристов без теста на COVID-19