Екатеринбуржец отправится в колонию строгого режима за кражу украшений из храма

Преступление произошло в одном из храмов Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге мужчину за кражу украшений из храма отправили в колонию строгого режима. В августе прошлого года он украл два золотых кольца с иконы в храме во имя Преображения Господня.

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга признал Максима Мамедова виновным в преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину").

По версии следствия, Максим Мамедов в августе 2020 года посещал храм во имя Преображения Господня на ул. Походной. Он увидел два золотых кольца под стеклянной витриной одной из икон, их оставил кто-то из прихожан. Из корыстных побуждений мужчина похитил украшения и скрылся с места преступления. Стоимость этих колец оценили в 195 тысяч рублей. Ранее гражданин Мамедов уже был судим за преступления против собственности.

За совершённое преступление суд отправил его в колонию строго режима на 1 год и 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.