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Общество / Суды и криминал
25 июня 2021, 13:44

57 лет лишения свободы на троих получили убийцы Ксении Каторгиной

суд

Ксения Меньшикова получила более мягкое наказание, чем её подельники Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском областном суде огласили приговор убийцам Ксении Каторгиной. Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев получили по 20 лет лишения свободы, причём первые пять лет они проведут в тюрьме. Екатерина Меньшикова отправится в колонию на 17 лет.

Ксения Каторгина, напомним, пропала в октябре 2019 года, когда поехала показывать машину потенциальным покупателям. Молодую женщину долго искали друзья, полиция и волонтёры. Наконец поступило сообщение от человека, которому мужчина и женщина, представившаяся Ксенией Каторгиной, продали автомобиль. Пройдя по цепочке, сыщики вышли на троицу челябинцев – Михаила Федоровича, его сожительницу Екатерину Меньшикову и их знакомого Марата Ахметвалиева. Последний и показал колодец на Уралмаше, куда они скинули тело убитой Ксении Каторгиной. Они убили женщину, чтобы завладеть её иномаркой, реализовать машину и поделить деньги. В ходе расследования обнаружился ещё ряд преступлений, совершённых в отношении деда и матери Меньшиковой.

Преступную троицу обвиняли в целом букете преступлений, суд признал их виновными в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и разбое, а вот обвинение в мошенничестве счёл излишним. Как заявил государственный обвинитель Георгий Паникаров, суд снизил каждому сроки на два года против того, что требовало обвинение, уменьшил и сумму компенсации за причинение морального вреда потерпевшим.

Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева суд обязал выплатить пострадавшим по два миллиона рублей, Екатерину Меньшикову – полтора миллиона.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Областная газета Свердловской области

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