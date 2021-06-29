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Общество / Суды и криминал
29 июня 2021, 19:33

Свердловчанин получил 8 лет строгого режима за кражу 6 миллионов у инкассаторов

  Анна Митчина
Инкассатор в машине

При нападении грабитель угрожал сотрудникам обрезом ружья. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет за разбойное нападение на инскассаторов. Он похитил у них шесть миллионов рублей.

Верхнепышминский городской суд признал виновным Алексея Фёдорова в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, в особо крупном размере, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, Алексей собрал информацию о периодичности, времени прибытия и убытия инкассаторов. 29 августа 2020 года он, заранее вооружившись охотничьим двуствольным обрезом ружья, пришёл в отделение банка и стал ждать своих жертв. Когда они подъехали, Алексей Фёдоров прошёл за ними в банк, достал оружие, направил на них и приказал лечь на пол. Затем вылил мужчинам на руки клеящую жидкость ,похитил сумку с деньгами и скрылся. В сумке было шесть миллионов рублей.

Осужденный признал вину. Суд приговорили мужчину к восьми годам строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Областная газета Свердловской области

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