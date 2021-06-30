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30 июня 2021, 17:09

Прокуратура и СКР организовали проверки по обращению свердловчанки на прямой линии с Президентом РФ

  Анна Митчина
Вывеска: Прокуратура Свердловской области

Прокуратура Свердловской области совместно с региональным Следственным комитетом оперативно организовали проверку. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области и Следственный комитет организовали проверки по обращению жительницы Краснотурьинска Светланы Култыгиной. Она пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие газа.

Прокуратура Свердловской области проверит соблюдение законодательства при подключении частного жилого дома к газу. Также они дадут оценку качество рассмотрения обращений со стороны должностных лиц. 

Следственный комитет по Свердловской области проверит возможную халатность должностных лиц в связи с неприятием мер по газификации населения.

"В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц городской администрации, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых будет дана объективная правовая оценка", - прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, сегодня в ходе "Прямой линии" жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась Владимиру Путину на проблемы с газификацией. Евгений Куйвашев уже пообещал подключить пенсионерку к газу. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов уже прибыл к Светлане Култыгиной для решения вопроса.

Областная газета Свердловской области

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