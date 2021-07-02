Экс-директора свердловского заповедника посадят за организацию вырубки леса на 2,7 миллиарда

В заповеднике вырубили 67 336 кубометров леса. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области бывшего директора национального парка "Припышминские боры" признали виновным в организации незаконной вырубки леса. Ущерб от его действий составил свыше 2,7 миллиарда рублей.

Талицкий районный суд признал Сергея Виноградова, бывшего директора национального парка "Пышминские боры", виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, на занимаемом посту Сергей Виноградов, в период с января 2017 года по декабрь 2019 года незаконно рубил лес на территории "Пышминских бор". Заповедник относится к категории особо охраняемой природной территории лесного фонда страны. Общий объём вырубленных лесных насаждений составил 67 336 кубометров. Причинённый государству ущерб оценивается на сумму свыше 2,7 млрд рублей.

Суд приговорил Сергея Виноградова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Его лишили права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на 2 года. Кроме этого, он будет обязан возместить весь причинённый материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.