Дело экс-схимонаха Сергия направлено в суд

Николай Романов ответить по трём статьям Уголовного кодекса

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего настоятеля Среднеуральского монастыря схимонаха Сергия (Николая Романова ). Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; содействие самоуправству).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что в 2020 году Николай Романов не согласился с отлучением от церкви и не покинул Среднеуральский монастырь. Он препятствовал доступу на его территорию людей по своему усмотрению. В Монастырь не могли попасть и представители Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Таким образом он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, считают следователи, бывший схимонах нарушил нормы гражданского законодательства и воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря. Это расценивается как самоуправство.

Кроме того Сергий публично призывал не менее десяти монахинь, которые проживали в монастыре, к самоубийству. Следствие считает, что он осознавал, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия. При этом он опубликовал в Интернете видеозапись своего выступления, которая содержала признаки склонения верующих к совершению самоубийства.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений Николай Романов не признаёт. Стоит отметить, что ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы. После отбывания наказания Сергий вышел на свободу. Это произошло в конце 90-х годов. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Басманный суд Москвы поместил его под стражу.

Весной прошлого года экс-схиигумен Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Священнослужитель пренебрёг запретом.

7 сентября экс-схиигумена вызвали в Епархиальный суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Духовник несколько раз не появлялся на заседании. В октябре патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви.