Сергею Фургалу продлили арест до 7 октября

Адвокаты Сергея Фургала планируют обжаловать решение Мосгорсуда. Фото: пресс-служба СК РФ.

Мосгорсуд продлил ещё на три месяца арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Он будет находится под стражей до 7 октября.

"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении нашего подзащитного на срок до 7 октября. В настоящее время все адвокаты ознакомились с материалами дела, а Сергей Иванович - с 44 томами из 75", - передаёт слова адвоката Сергея Фургала, Михаила Карапетяна, ТАСС.

Заседание, на котором рассматривалось продление срока ареста экс-губернатору Хабаровского края, проходило в закрытом движении. Адвокаты Сергея Фургала просили о смягчении меры пресечения на ту, которая не предусматривает лишение свободы подзащитного, и теперь планируют обжаловать решение суда.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 10 июля 2020 года и отправлен в Москву. Его арестовали по подозрению в организации убийств бизнесменов, которые происходили в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Силовики также арестовали и опросили четырёх соучастников организованной группы, которые назвали организатором убийств Сергея Фургала.

Обвинение в окончательной редакции бывшему главе Хабаровского края предъявили только в феврале нынешнего года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

Сергей Фургал стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. И первым, кому вменяют в вину не экономические преступления, а убийства. После задержания Сергея Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

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