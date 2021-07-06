В Екатеринбурге прокурор просит отправить Артемия Кызласова в колонию на 14 лет

Также прокурор попросил наначить экс-главе "Титановой долины" штраф в размере 26 млн рублей и запретить ему занимать должности в госорганах на 10 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Гособвинитель просит суд назначить им по 14 лет колонии строго режима и штрафы.

Напомним, Артемия Кызласова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством взятки в особо крупном размере"), а Михаилу Шилиманову - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Экс-главе "Титановой долины" и замминистра экономики грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки.

Прокурор предоставил доказательства того, что в мае 2019 года между "Титановой долиной" и подрядчиком был заключён договор на выполнение проектных и изыскательских работ в "Особой экономической зоне промышленно-производственного типа". В июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в размере 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ. В дальнейшем её сумма была увеличена до 13 млн рублей. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов предложил выступить посредником для получения денег.

Вечером, 17 февраля 2020 года, после получения части взятки - 2,5 млн рублей - обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в месте передачи денег - в кафе бизнес-центра на улице Малышева в Екатеринбурге.

В ходе судебных прений прокурор попросил суд назначить Артемию Кызласову 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 26 млн рублей, а также на 10 лет запретить ему занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах госвласти и местного самоуправления.

Для Михаила Шилиманова гособвинитель запросил путём частичного сложения с наказанием по приговору суда от 20.11.2020, 14 лет лишения свободы, штраф в размере 13 млн. рублей и запрет на право занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 5 лет.

Прения сторон продолжаются.

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