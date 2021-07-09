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9 июля 2021, 14:44

Экс-гендиректору "Титановой долины" дали 10 лет колонии строгого режима

Артемий Кызласов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова за коррупционное преступление. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова за коррупционное преступление. Кызласова отправят в колонию строгого режима на 10 лет.

Артемия Кызласова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством взятки в особо крупном размере"), а Михаила Шилиманова - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере").

Михаил Шилиманов. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, 6 июля прокурор предоставил доказательства того, что в мае 2019 года между "Титановой долиной" и подрядной организацией был заключён договор на выполнение проектных и изыскательских работ в "Особой экономической зоне промышленно-производственного типа". В июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядчика 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ. В дальнейшем размер взятки был увеличен до 13 млн рублей. Михаил Шилиманов, в свою очередь, предложил выступить посредником для получения денег.

Вечером 17 февраля 2020 года, после получения части взятки, составляющей 2,5 млн рублей, обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в месте передачи денег - в центре Екатеринбурга, в кафе бизнес-центра на улице Малышева.

Государственный обвинитель попросил суд назначить Артемию Кызласову 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 26 млн рублей, а также на 10 лет запретить ему занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах госвласти и местного самоуправления. Для Михаила Шилиманова гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы путём частичного сложения с наказанием по приговору суда от 20.11.2020, штраф в размере 13 млн. рублей и запрет на право занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 5 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 9 июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил экс-гендиректору наказание в виде ­­­10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 13 млн. рублей (1-краткая сумма взятки). Михаилу Шилиманову суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, путём частичного сложения приговоров, и штраф в размере 13 млн. рублей (1-краткая сумма взятки).

Приговор в законную силу не вступил.

Артемий Кызласов. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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