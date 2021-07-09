Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении мэра Богдановича

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в коммерческую деятельности компании с целью получения личной выгоды. Фото: Владимир Мартьянов.

Богдановичская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы ГО Богданович Павла Мартьянова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в коммерческую деятельности компании с целью получения личной выгоды.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в период с декабря 2019 года по январь 2020 года глава Богдановича незаконно вмешался в коммерческую деятельность компании, ведущей разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Он прекратил деятельность подрядного предприятия по поставке горной массы с месторождения до тех пор, пока в состав учредителей данного предприятия не будут включены определённые лица с совокупной долей участия в 51 % уставного капитала.

Павел Мартьянов в ходе личных встреч и телефонных разговоров с директором компании настаивал, что единственным выходом из конфликтной ситуации является исполнение его требований. С тех пор предприятие не осуществляет свою деятельность, а упущенная выгода компании превысила 42 млн. рублей.

Также, по версии следствия, в 2018 году у мэра Богдановича возник умысел на обеспечение благоприятных условий ведения коммерческой деятельности для предпринимателей, с которым он находился в дружеских отношениях. С этой целью Павел Мартьянов принял решение заключить с этими компаниями договоры на капремонт зданий дома культуры в сёлах Байны и Кунары Богдановичского района без проведения конкурса. Он поручил утвердить договоры с предпринимателями как с единственными подрядчиками. Руководитель муниципального учреждения, опасаясь увольнения, выполнил незаконное указание главы муниципалитета.

В связи с этим Павел Мартьянов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, причинившее крупный ущерб), по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Соответствующее уголовное дело направлено в Богдановичский районный суд.

По первой статье мэру Богдановича может грозить до 5 лет лишения свободы, а по второй - до двух лет со штрафами и запретом на право занимать определённые должности.

В августе прошлого года силовыми ведомствами был задержан мэр Богдановича Павел Мартьянов. В рабочем кабинете и дома у главы прошли обыски. По данным местных СМИ, Мартьянова подозревали в махинациях с землёй (речь шла о выделении земли без конкурсных процедур в деревне Паршино – под расширение базы отдыха). В итоге мэра отпустили под подписку о невыезде. А на следующий день он вышел на работу в мэрию. В следственном управлении СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию. Городские журналисты предположили, что имела место «подстава» со стороны некоторых частных фирм.

Читайте также:

Кадровые чистки.