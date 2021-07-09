Владимир Путин назначил нового областного судью и трёх районных судей на Среднем Урале

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Новым документом глава государства утвердил в Свердловской области четырёх судей, двух председателей судов и одного зампредседателя.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, на 6-летний срок полномочий назначены:
- Елена Иванова - председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга;
- Ольга Гаврилова - председатель Кировского районного суда Екатеринбурга;
- Алексей Костин - заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Судью Ленинского районного суда Екатеринбурга Татьяну Тяжкову назначили судьёй Свердловского областного суда. Кроме того, президент утвердил ряд судей районного звена:
- Андрей Мурашов - судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга;
- Ольга Лемешкина - судья Невьянского городского суда;
- Александр Николаев - судья Нижнесергинского районного суда.
Напомним, последний раз Владимир Путин подписывал указ о назначении судей в Свердловской области 15 июня.