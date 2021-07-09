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9 июля 2021, 18:59

Владимир Путин назначил нового областного судью и трёх районных судей на Среднем Урале

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Фото: Алексей Кунилов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Новым документом глава государства утвердил в Свердловской области четырёх судей, двух председателей судов и одного зампредседателя.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, на 6-летний срок полномочий назначены:

  • Елена Иванова - председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга;
  • Ольга Гаврилова - председатель Кировского районного суда Екатеринбурга; 
  • Алексей Костин - заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Судью Ленинского районного суда Екатеринбурга Татьяну Тяжкову назначили судьёй Свердловского областного суда. Кроме того, президент утвердил ряд судей районного звена:

  • Андрей Мурашов - судья Верх-Исетского  районного суда Екатеринбурга;
  • Ольга Лемешкина - судья Невьянского городского суда;
  • Александр Николаев - судья Нижнесергинского районного суда.

Напомним, последний раз Владимир Путин подписывал указ о назначении судей в Свердловской области 15 июня.

Областная газета Свердловской области

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