Владимир Путин назначил нового областного судью и трёх районных судей на Среднем Урале

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Фото: Алексей Кунилов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Новым документом глава государства утвердил в Свердловской области четырёх судей, двух председателей судов и одного зампредседателя.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, на 6-летний срок полномочий назначены:

Елена Иванова - председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга;

председатель Железнодорожного районного суда Екатеринбурга; Ольга Гаврилова - председатель Кировского районного суда Екатеринбурга;

- председатель Кировского районного суда Екатеринбурга; Алексей Костин - заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Судью Ленинского районного суда Екатеринбурга Татьяну Тяжкову назначили судьёй Свердловского областного суда. Кроме того, президент утвердил ряд судей районного звена:

Андрей Мурашов - судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга;

- судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга; Ольга Лемешкина - судья Невьянского городского суда;

- судья Невьянского городского суда; Александр Николаев - судья Нижнесергинского районного суда.

Напомним, последний раз Владимир Путин подписывал указ о назначении судей в Свердловской области 15 июня.