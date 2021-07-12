На Сахалине арестовали бывшего уральского чиновника Дмитрия Федечкина

Экс-заместитель губернатора Сахалинской области отправлен под стражу на два месяца. Фото: Павел Ворожцов

На Дальнем Востоке на два месяца арестован бывший уральский чиновник, экс-заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление по региону. В областном правительстве заверили, что окажут всё необходимое содействие при расследовании уголовного дела. Максимальное наказание за инкриминируемое Дмитрию Федечкину преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Как писала «Областная газета», Дмитрий Федечкин подал в отставку с поста заместителя губернатора Сахалинской области в начале июня. Это произошло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала. Тогда он сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку издательского дома «Губернские ведомости», которым он руководил в 2020 году. Дмитрий Федечкин заявил, что считает себя невиновным. В 2021 году его назначили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

Отметим, что до отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин долгие годы работал на Урале. В частности, он занимал пост директора департамента по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области, а позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.