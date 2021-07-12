Бывший директор «Титановой долины» и бывший замминистра экономики Свердловской области отправятся в колонию за взяточничество

На одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос журналистов о скандале вокруг «Титановой долины», вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что тема с Кызласовым неприятная, но особая экономическая зона продолжает работать Фото: Галина Соловьёва

В минувшую пятницу в Октябрьском районном суде Екатеринбурга завершилось рассмотрение громкого уголовного дела о взяточничестве, фигурантами по которому проходили два бывших высоких руководителя – директор «Титановой долины» Артемий Кызласов и заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Оба признаны виновными. Первый получил 10 лет лишения свободы, второй – 9, и каждый – по штрафу в 13 млн рублей.

За чашечкой кофе

Задержали Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова 17 февраля 2020 года. Операция, которую проводили сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности, напоминала сцену из детективного фильма. А первыми зрителями стали посетители кафе, расположенного в бизнес-центре «Высоцкий». Именно там, как утверждает следствие, директор особой экономической зоны «Титановая долина» при посредничестве замминистра получил в качестве взятки 2,5 млн рублей от директора субподрядной организации «Проектное бюро» Дмитрия Панова. Впрочем, из этой суммы лишь 30 тысяч рублей были настоящими, остальные купюры – муляж.

К сожалению, на суде рассказа из первых уст о том, что происходило в кафе, журналисты не услышали. Перед тем как Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов должны были дать показания о событиях 17 февраля прошлого года, судья Марина Валова объявила перерыв, а после него закрыла процесс для СМИ. Вообще за закрытыми дверями рассмотрение этого дела в суде проходило часто. Настаивали на этом обычно представители защиты. Поводы выдвигались разные: якобы требовалось сохранить в тайне то сведения о состоянии здоровья одного из подсудимых, то государственные секреты.

Когда же скандальное дело только зарождалось, адвокат Алексей Зорин в красках передавал журналистам рассказ своего подзащитного Артемия Кызласова о том, как его «подставили». Звучало это так: по просьбе Михаила Шилиманова они встретились в кафе с Дмитрием Пановым. Говорили о делах, но внезапно Дмитрий Панов завёл речь о деньгах, затем сунул какой-то свёрток в диван, и тут же подошли люди в штатском… Повторил ли эту версию директор «Титановой долины» в суде и подтвердили ли её двое других участников застолья, журналисты не услышали. Однако услышали другое: Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов признали свою вину лишь частично.

Версия подсудимых

Надо отметить, что оба подсудимых показания давали довольно-таки откровенные, показывающие, как делаются в нашей стране дела. История, начавшаяся ещё в 2018 году, в их изложении выглядела так. Когда решили строить вторую очередь особой экономической зоны под Арамилем, объявили конкурс на строительство ограждения вокруг территории.

– Михаил Шилиманов приехал ко мне на шашлыки, и во время беседы посоветовал привлечь к работам «Проектное дело», директора которого он знал, – рассказывал в суде Артемий Кызласов. – Я предложил этой компании заявиться на конкурс, но им предстоящий объём оказался не по силам.

В итоге подряд на возведение таможенного забора выиграла фирма «Геолайн», которая в качестве субподрядчика привлекла-таки «Проектное дело». К осени 2019 года стало понятно, что субподрядчик с заданием не справляется.

– Однажды позвонил пьяный, как мне показалось, Панов, – продолжал Артемий Кызласов. – Сказал, что он ожидал особого отношения к себе, а отношение оказалось как у всех.

Директора двух разновеликих компаний несколько раз встречались лично, пытаясь разрешить ситуацию. По словам Артемия Кызласова, Дмитрий Панов хотел выйти из проекта, просил подписать акт приёмки проектных работ как есть, но это было невозможно, поскольку «Проектным бюро» были сорваны сроки, в документах имелись грубые ошибки. Его показания подтвердились в ходе допросов свидетелей на одном из открытых судебных процессов. В частности, директор по организации строительства «Титановой долины» Александр Акимов сообщил, что в документации, представленной «Проектным бюро», фигурировали «несуществующие размеры металлической трубы». Он также добавил, что Артемий Кызласов никакого давления на субподрядчика не оказывал, но настаивал на устранении огрехов или возврате денег.

– Моя глубочайшая ошибка, о которой я очень сильно жалею, в том, что я не пошёл путём юридических процедур, – заявил в суде бывший директор «Титановой долины». – Я потребовал, чтобы Панов выполнил свои обещания и вернул три с половиной миллиона рублей. Он, видимо, решил тогда перевести споры из коммерческой плоскости в уголовное дело и написал заявление, будто я у него вымогаю взятку.

Версию событий в изложении Михаила Шилиманова журналисты тоже услышали, правда, лишь частично. В течение примерно часа он рассказывал о своей дружбе с Дмитрием Пановым, об их общих совместных проектах в строительстве, о деталях истории с «Титановой долиной». Да, он познакомил Панова с Кызласовым и просил последнего оказать содействие другу. Да, победитель конкурса, фирма «Геолайн», искала местных подрядчиков и предложила ему принять участие в реализации проекта за 3,5 процента от стоимости работ. И замминистра согласился стать «техническим консультантом» на этих условиях. За свои услуги он должен был заработать 2 млн рублей, но получил лишь 300 тысяч – эти деньги перечислялись на карту сына. Да, он устраивал встречи Артемия Кызласова и Дмитрием Пановым.

– Я понял, что столкнулись два лидера с серьёзными амбициями, понял, что должен быть медиатором, – объяснил свои мотивы Михаил Шилиманов. – На той встрече (когда произошло задержание. – Прим. ред.) настоял Панов, он приходил ко мне утром домой, но про деньги ничего не говорил.

Только экс-замминистра собрался рассказать про саму встречу, как судья объявила перерыв.

– На самом интересном, – бросил реплику Михаил Шилиманов.

После перерыва судья в очередной раз удовлетворила ходатайство защиты закрыть заседание для СМИ.

Между делом

Пока шло следствие по уголовному делу о взятке, Михаил Шилиманов предстал перед Кировском районным судом. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс». Дело это тоже было скандальным, замешанными в нём оказалось множество известных людей. ПЖСК собирал в 2010–2012 году деньги на строительство коттеджного посёлка на берегу озера Шарташ. Поселиться в престижном месте пожелали многие ВИПы, однако проект забуксовал. Как установило следствие, Михаил Шилиманов вместе с подельниками обналичили и перевели на счета сторонних юридических лиц 28 млн рублей, полученных от пайщиков. 20 ноября 2020 года суд приговорил бывшего замминистра к пяти годам лишения свободы и обязал выплатить «Бухте Квинс» 28 млн рублей. Сразу после оглашения приговора его взяли под стражу.

Так что в Октябрьском районном суде Михаил Шилиманов сидел на скамье подсудимых, огороженной решёткой. Артемий же Кызласов решение своей участи ожидал под домашним арестом: меру пресечения ему изменили летом 2020 года. Дмитрий Панов от уголовной ответственности за дачу взятки изначально был освобождён, так как именно он сообщил в компетентные органы, что у него вымогают деньги. Помог, так сказать, изобличить коррупционеров, и по делу проходил как свидетель. Однако ему тоже пришлось участвовать в параллельных процессах. «Титановая долина» расторгла договор с «Проектным бюро» за невыполнение ряда работ, а Арбитражный суд Свердловской области признал её действия законными. После апелляции было заключено мировое соглашение. Как следует из картотеки арбитражного суда, «Проектное бюро» обязуется оплатить «Титановой долине» неустойку в размере 41 804 рублей.

Из кресла – на нары

Несмотря на то, что Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов так и не признали полностью своей вины, суд встал на сторону следствия и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Обвинение требовало по 14 лет лишения свободы каждому и штраф по 26 млн рублей. Суд смягчил наказание. Артемию Кызласову за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере предстоит провести в колонии строгого режима 10 лет, Михаилу Шилиманову за посредничество во взяточничестве и с учётом неотбытого наказания за мошенничество – 9. Кроме того, суд оштрафовал каждого на 13 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Адвокаты Михаила Шилиманова после окончания процесса заявили журналистам, что наказание чрезмерно сурово и они будут обжаловать приговор. Как поступят остальные участники процесса, пока неизвестно. «Облгазета» будет следить за ходом дела.

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