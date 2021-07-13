Екатеринбуржца будут судить за незаконные валютные операции на сумму почти в 3 миллиарда

С мая 2014 года по март 2018 года члены преступной группы совершили операции по переводу денег на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении екатеринбуржца 1982 года рождения, который обвиняется в совершении незаконных валютных операций на сумму более 2,8 млрд рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2014 году директор одной из свердловских организаций, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил создать группу для проведения незаконных валютных операций под видом транспортировки и продажи трубной продукции и металлопроката. В группу вошли пять человек, в том числе и мужчина 1982 года рождения, который покупал не функционирующие предприятия, сопровождал подставных лиц, совершал телефонные переговоры и подготавливал подложные документы для подтверждения незаконных операций с валютой.

С мая 2014 года по март 2018 года члены преступной группы совершили операции по переводу денег на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. При этом участники преступной группы предоставили коммерческим банкам документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Часть преступников была осуждена Октябрьским судом Екатеринбурга в декабре 2000 года. Им назначили от 2 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мужчина 1982 года рождения объявлен в розыск, а уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.