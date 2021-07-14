Прокуратура запросила для экс-замглавы свердловского СКР Михаила Бусылко 11 лет колонии строгого режима

Прокуратура запросила для обвиняемых 11 лет строгого режима. Фото: Галина Соловьёва

Для бывшего замглавы следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко гособвинитель запросил 11 лет лишения свободы. Наказание предложили отбывать в колонии строгого режима.

Вместе с ним по делу проходит и экс-зампрокурора региона Дмитрий Чуликов.Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

"Предлагается просить суд о назначении Бусылко и Чуличкову наказания по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в пятикратном размере от суммы полученной взятки - 10 млн рублей, - и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет", - цитирует прокурора из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга ТАСС.

Напомним, что первого замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко задержали в ноября 2019 по подозрению в получении взятки. Через месяц его освободили от должности. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил обвиняемого под домашний арест вплоть до 28 января 2020 года включительно, а затем продлил меру пресечения до конца апреля. Позднее её заменили на запрет определённых действий.

На вакантное место первого замглавы СУ СКР по Свердловской области замену нашли только в 2021 году. Должность занял Анатолий Надбитов, который до этого работал в Калмыкии.