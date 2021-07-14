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14 июля 2021, 21:25

В суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении организатора похищения на Шейнкмана

Суд

Свердловская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении руководителя частных охранных предприятий, который организовал похищение мужчины на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении руководителя частных охранных предприятий, который организовал похищение мужчины на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в 2005 году право аренды на земельный участок, расположенного по улице Радищева/Шейнкмана, перешло строительной компании. Перед тем как начать строительство на этом участке, строительной компании, согласно договору аренды, нужно было выкупить здание на ул. Шейнкмана, где находился автосервис, так как оно попадает в зону застройки.

Мужчина, который владел этим зданием и в нём же проживал, неоднократно обращался в суды, пытаясь доказать, что требование освободить земельный участок является незаконным. Владелец автосервиса всячески препятствовал подрядчикам и сотрудникам строительной компании в осуществлении застройки, в связи с чем стройкомпания обратилась к руководителю частных охранных предприятий - обвиняемому в организации похищения.

Обвиняемый был заинтересован в заключении договоров на охрану указанного объекта. Неверно расценив намерения строительной компании, у него возникла идея похитить собственника здания. Для этого он привлек одного из сотрудников своей охранной компании, а тот в свою очередь предложил поучаствовать в преступлении своему знакомому.

Утром 9 июля 2020 года мужчины прибыли к месту проживания мужчины на ул. Шейнкмана в масках. Применив грубую силу они усадили мужчину на заднее сидение машины, связали его и вывезли на участок рядом с селом Бородулино Сысертского района. По словам пострадавшего, там похитители его и удерживали.

Когда о похищении написали свердловские СМИ, и информация дошла до правоохранительных органов, руководитель охранных компаний дал указание отпустить мужчину. Похитители выпустили потерпевшего из автомобиля и скрылись.

Одного из похитителей, Андрея Черепанова, приговорили к условному лишению свободы на 3,5 года с испытательным сроком 4 года в сентябре 2020 года. Второму похитителю, Ринату Ахметову, в октябре того же года назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении руководителя частных охранных организаций направлено в Ленинский районный суд  Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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