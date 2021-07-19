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Общество / Суды и криминал
19 июля 2021, 12:08

В Екатеринбурге перед судом предстанет телефонный мошенник

Девушка с картами говорит по телефону

Потерпевшие сообщали мошенникам данные своих карт. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в суд направили дело в отношении мужчины, который был участником группы телефонных мошенников. За пять месяцев работы из-за её действий жертвы потеряли более 433 тысяч рублей.

Екатеринбуржца 1985 года рождения обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта).

По версии следствия, за пять месяцев, в период с июня по октябрь 2020 года, группа мошенников похитила у жителей Московской, Калужской, Курганской и Тюменской областей более 433 тыс. рублей.

Как установило следствие, к июню 2020 года неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создало преступную группу. Представляясь сотрудниками банка, они узнавали у людей  конфиденциальные данные их карт и проводили онлайн-покупку дорогостоящей техники, за которую платили деньгами потерпевших.

"Обвиняемый являлся активным участником преступной группы. Его роль заключалась в координации действий привлечённых им курьеров по получению электронной техники в пунктах выдачи интернет-магазинов, доставке данной техники в комиссионный магазин для реализации и перечислению полученных денежных средств на расчётные счета, подконтрольные обвиняемому и организатору преступной группы", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

В Свердловской области ежедневно жертвами фальшивых "банковских сотрудников" становятся около 20 человек. За первые шесть месяцев 2021 года в регионе зафиксировано 1436 краж с банковских карт и почти 2500 фактов финансового мошенничества.

Областная газета Свердловской области

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