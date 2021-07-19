В Екатеринбурге будут судить водителя, из-за которого в ДТП погибла его семья

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в мае на ЕКАД случилось ДТП с четырьмя погибшими. Без прав и в алкогольном опьянении екатеринбуржец повёз свою семью с дачи домой. В итоге погибли его жена, маленькая дочь, тесть и тёща.

Мужчина 1987 г.р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает прокуратура Свердловской области.

Напомним, ДТП произошло 10 мая 2021 года на 61-м км ЕКАД. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и ВАЗ-2113. Как сообщали очевидцы, на "Ладе" из-за удара полностью отсутствовала крыша. В автомобиле находилось пять человек: водитель, супруга, её родители и 7-летняя дочь молодой пары. Трое взрослых пассажиров "ВАЗ-2113" (тёща, тесть, жена) и девочка скончались. Ребёнок находился на переднем сиденье в автокресле.

Следствие установило, что водитель, находившийся за рулём "Лады", был пьян. Кроме этого, он управлял машиной, будучи лишённым прав за езду в нетрезвом виде.

Водитель собирался выезжать с правой обочины по ходу движения в направлении Полевского тракта на проезжую часть ЕКАД. Мужчина должен был убедиться в безопасности своих действий и уступить дорогу машинам, которые уже едут по ЕКАД.

"Однако обвиняемый, проявив преступную небрежность, был невнимателен к дорожной обстановке, выехал на проезжую часть ЕКАД, не убедившись в отсутствии транспортных средств на полосе движения, и не уступил дорогу автомобилю "FSTOA5". Своим действиями обвиняемый создал помеху, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "FSTOA5", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый признал в полном объеме вину в инкриминируемому ему деянии. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Наиболее строгое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 7 лет.

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