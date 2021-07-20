В Екатеринбурге будут судить четырёх женщин, похищавших ценности у пенсионеров

Цыганкам грозит до 6-ти лет лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге в суд направили дело четырёх цыганок, которые обворовывали пожилых людей. Их жертвами стали люди старше 80-ти лет.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), а так же ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что женщины искали квартиры, где проживают пожилые люди, проникали в них под надуманным предлогом, и пока одна или две женщины отвлекали внимание пожилых хозяев, другие искали ценное имущество и деньги.

Действуя по такой схеме, в апреле 2021 года злоумышленницы проникли в квартиру пожилого мужчины 1939 года рождения под предлогом составления списков тех, кому вручат подарки в честь празднования 9 мая. Две женщины отвлекали пенсионера разговорами на кухне, две другие незаконно проникли в квартиру через незапертую входную дверь и похитили ювелирные украшения, а также вставную челюсть с золотыми коронками, после чего скрылись. Ущерб составил 85 тысяч рублей.

Уже в другой раз женщины вошли в жилище пенсионерки 1937 года рождения под предлогом оформления соцвыплат. Они стали осматривать квартиру, но денег и ценного имущества не нашли, поэтому не довели до конца совершение преступления. Заметив камеры видеонаблюдения, они поспешили скрыться.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Наиболее строгое наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6-ти лет.

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