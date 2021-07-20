Главу ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в получении взяток на сумму 19 миллионов

Силовые структуры Ставропольского края провели более 80 обысков в местах проживания подозреваемых, в офисах транспортных организаций и по иным адресам, которые так или иначе связаны с задержанными лицами. Фото: Павел Ворожцов.

Начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова задержали по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн рублей. Также были задержаны шесть подельников главы ГИБДД.

"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СК РФ.

Следствием было установлено, что задержанные лица в течение нескольких лет изготавливали поддельные пропуска, которые продавались грузоперевозчикам зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Эти пропуска позволяли беспрепятственно, в обход законодательства, осуществлять грузоперевозки по региону, в том числе через посты ГИБДД.

За всё время, пока осуществлялась преступная деятельность, подозреваемые получили взятку на сумму превышающую 19 млн рублей.

Силовые структуры Ставропольского края провели более 80 обысков в местах проживания подозреваемых, в офисах транспортных организаций и по иным адресам, которые так или иначе связаны с задержанными лицами. В ходе обысков были изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с демонстрацией дачи Алексея Сафонова.

Силовики продолжают расследование дела. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.