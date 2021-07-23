Главу ПФР по Челябинской области задержали по подозрению во взяточничестве

Ранее были задержаны ещё два сотрудника регионального ПФР. Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники следственных органов задержали главу отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следствие считает, что подозреваемый получил взятку от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявили полицейские, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно о задержании заместителя управляющего региональным отделением ПФР Александра Орехова. Его задержали с поличным 12 июля при получении взятки в размере 3,1 млн рублей, напоминает «Интерфакс». Следствие считает, что взятку передал представитель частного охранного предприятия (ЧОП). За незаконное вознаграждение руководство ЧОПа рассчитывало получить контракты на охрану местных подразделений ПФР. Александр Орехов признал вину и сотрудничает со следствием.

13 июля состоялся обыск по месту жительства Виктора Чернобровина. Кроме того, по обвинению в получении взятки был задержан подчиненный Александра Орехова - начальник административно-хозяйственного отдела регионального отделения ПФР Рудольф Зайцев. Его обвиняют в получении взятки в сумме более 1 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение он обещал совершить действия в пользу физлица и возглавляемой им коммерческой организации.

Александр Орехов находится под домашним арестом до 12 сентября, Рудольф Зайцев - до 17 сентября.