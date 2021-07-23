В Екатеринбурге суд отменил арест счетов владельцев магазинов "Кировский"

По словам самого Игоря Ковпака, владельцы сети "Кировский" удовлетворены решением суда. Фото: Владимир Мартьянов.

Арбитражный суд Свердловской области заменил наложенный ранее арест на счета владельца сети "Кировский" Игоря Ковпака и членов его семьи на арест имущества и ряда нежилых помещений в уральской столице. Такое решение позволит продолжить работу супермаркетам сети.

Ранее под арестом находилась сумма, превышающая 1 млрд рублей.

"Заменить обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства, ареста на движимое и недвижимое имущество, акции в пределах 1 057 852 828 рублей на обеспечительные меры в виде ареста на имущество (нежилые помещения, земельные участки), доли участия в ООО "Армаг" Ковпака Игоря Ивановича и членов его семьи суммой 1 057 852 828 рублей", - передаёт слова судьи Арбитражного суда ТАСС.

По словам самого Игоря Ковпака, владельцы сети "Кировский" удовлетворены решением суда.

"Все операционные компании освобождены, будем продолжать работать на благо Среднего Урала, обеспечивать земляков продовольствием в различных городах региона, платить налоги в бюджет и параллельно разбираться с вопросами, которые разбирались сегодня в ходе заседания", - передаёт его слова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, ранее Арбитражный суд региона принял решение об аресте счетов, принадлежащих Игорю Ковпаку и его семье, по ходатайству Константина Маркова, конкурсного управляющего ООО "Продовольственная компания", которое с октября 2020 года проходит процедуру банкротства. Заявитель утверждает, что причиной банкротства стал вывод денежных средств "Продовольственной компании" в пользу группы компаний "Бест" и ряда других предприятий, контролируемых Игорем Ковпаком и членами его семьи. Согласно сообщению на сайте свердловского арбитража, Константин Марков утверждает, что деньги переводились "в счёт оплаты недействительных сделок".

Первое заседание по иску конкурсного управляющего ООО "Продовольственная компания" запланировано на август этого года.