Сотрудники ФСБ РФ задержали 45 подпольных оружейников в 25 регионах страны

Силовики прекратили деятельность 32 подпольных мастерских по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия. Фото: Павел Ворожцов.

Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Росгвардией провела масштабную спецоперацию по задержанию подпольных оружейников. В результате деятельности силовиков в 25 регионах страны, включая Свердловскую область, были задержаны 45 незаконных изготовителей оружия.

Спецоперация проводилась в Москве, Крыму, Башкирии, Адыгее, Мордовии, в Московской, Ленинградской, Свердловской, Белгородской, Вологодской, Амурской, Саратовской, Брянской, Владимирской, Псковской, Калужской, Астраханской, Самарской, Смоленской и Тверской областях, а также в Пермском, Хабаровском, Красноярском, Ставропольском и Краснодарском краях. Получить оперативный комментарий в Управлении ФСБ по Свердловской области по поводу спецоперации не удалось.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ, силовики прекратили деятельность 32 подпольных мастерских по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия, откуда были изъяты 272 единицы оружия, самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), почти 27 тыс. патронов различного калибра, 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 256 взрывателей, 130 кг взрывчатых веществ, 65 ручных гранат и 20 глушителей. В частности, сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружили в мастерских американский ружейный гранатомёт 1940 года выпуска, 16 пистолетов-пулёметов, включая советский ППШ, почти 120 пистолетов и револьверов, а также 125 карабинов, ружей и модифицированных винтовок.

"Подпольные оружейники размещали предложения по сбыту оружия в сети Интернет. Оплата производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям - через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании", - уточнили в ФСБ.

Как писала "Областная газета", Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию №175 произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.

В конце июня глава государства подписал закон, повышающий возраст приобретения длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия с 18 до 21 года.

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