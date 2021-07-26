Двух екатеринбуржцев будут судить за продажи несуществующих квартир почти на 16 миллионов рублей

Мошенники продавали квартиры от застройщика или предлагали приватизировать соцжильё. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в мошенничестве. Они продавали уральцам несуществующие квартиры по цене ниже рыночной. Таким образом они похитили у граждан 15,8 миллиона рублей.

Два жителя Екатеринбурга - мужчина 1975 года рождения и женщина 1950 года рождения - обвиняются в совершении преступления, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, а также в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установило следствие, обвиняемые в период с 2015 по 2017 год вводили людей в заблуждение под предлогом оказания содействия в приобретении жилья в Екатеринбурге по цене ниже рыночной. Они оправдывали низкую стоимость наличием знакомых в администрации города, которые предоставят соцжильё по несуществующим программам с возможностью приватизации, а также предоставят квартиры от застройщика.

"В течение указанного периода обвиняемые похитили денежные средства 15 граждан на сумму более 15,8 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Самое строгое наказание по указанным статьям - 10 лет лишения свободы.