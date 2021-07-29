Экс-руководителя детско-юношеских клубов «Созвездие» в Екатеринбурге пытаются привлечь к уголовной ответственности из-за ремонта одного из клубов

Тот самый клуб «Атлант», за ремонт которого Светлану Слепухину пытаются привлечь к уголовной ответственности. Фото: Галина Соловьёва

Героем публикации «Облгазеты» Светлана Слепухина впервые стала три года назад – тогда она возглавляла содружество детско-юношеских клубов «Созвездие» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (см. «ОГ» №238 от 25.12.2018). И вот теперь мы снова пишем о ней, но уже как о фигуранте странного уголовного дела, возникшего из-за ремонта одного из детских клубов.

Сигнал от недовольных

– Возглавить «Созвездие» мне предложили в 2017 году, – рассказывает Светлана Слепухина. – Мы возродили популярные направления работы, которые были утрачены, открыли одиннадцать новых. Добились реальной посещаемости. Но пришлось ущемить чьи-то интересы. В частности, один педагог организовал на территории своего клуба сауну – я потребовала её ликвидировать. Несколько других занимались приписками: указывали большее количество детей, чем занималось у них на самом деле, чтобы получать повышенную ставку – пришлось и тут наводить порядок. Это не понравилось. Пошли жалобы в инстанции, проверки.

Подробности событий, завершившихся возбуждением уголовного дела против руководителя «Созвездия», изложены на официальном сайте Антикоррупционного комитета по Свердловской области. Там было размещено несколько сообщений, из которых следовало, что в Антикоррупционный комитет поступило коллективное заявление от бывших и действующих сотрудников «Созвездия», а также заявление анонимного характера. В них утверждалось, что ремонтные работы на ряде объектов выполнялись штатными работниками «Созвездия», а деньги за ремонт были перечислены неким подрядным организациям, аффилированным с некоторыми руководящими должностными лицами учреждения. Говорилось в письмах и о возможном нецелевом расходовании поступающих в учреждение средств и иных фактах деятельности руководства «Созвездия», требующих уголовно-правовой оценки.

Антикоррупционный комитет инициировал проверки силами органов прокуратуры и полиции. И вскоре получил ответ из УМВД России по Екатеринбургу, что материалы из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции переданы в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество с использованием служебного положения.

Порочная система

Информацию об успешном разоблачении чиновницы слили в СМИ. Некий «источник в следственных органах» сообщил журналистам, что «Слепухина, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности совершила хищение бюджетных средств путём обмана с использованием своего служебного положения. Она заключила фиктивный договор на сумму 286 256 рублей».

– Всё было не так, – утверждает Светлана Слепухина. – В конце 2018 года нам выделили эту сумму из средств, образовавшихся за счёт экономии затрат. Все здания, где размещаются наши клубы, неновые, нуждаются в ремонте, и я ухватилась за возможность привести в порядок хотя бы одно из них. Выбрали клуб «Атлант» на улице Стачек, который несколько раз топило.

Деньги, по словам Светланы Слепухиной, перевели в декабре – за оставшиеся до конца года дни сделать ремонт было немыслимо. Но и возвращать деньги было жалко. Поэтому она подписала акты о выполнении работ, а подрядчик снял деньги, закупил стройматериалы и в январе приступил к работам. На подобные уловки — сначала акты, а потом работа — вынуждены идти многие руководители бюджетных организаций. Виновата в этом порочная система «финансирования под занавес года», ставящая чиновника перед выбором – либо реализовать средства буквально за несколько дней, либо вернуть их. Есть и третий вариант – рискнуть, обойти формальности, и такие храбрецы находятся. Чаще всего это сходит с рук, но Светлане Слепухиной не сошло.

– Меня заподозрили в том, что я якобы заключила договор с несуществующей фирмой и присвоила деньги. С октября 2019 года я живу с клеймом мошенницы, – с горечью говорит Светлана Слепухина.

Однако фирма существовала, и ремонт был выполнен. Поэтому у следствия отпали одна за другой версии, что ремонт в «Атланте» делали сотрудники «Созвездия» и что деньги присвоила Светлана Слепухина.

– Я не могу сообщать вам подробности, так как прохожу свидетелем по уголовному делу и дал подписку о неразглашении тайны следствия, но работ на объекте мы провели много, – рассказывает индивидуальный предприниматель Алексей Захаров, чья фирма делала ремонт в клубе. – Здание, где расположен «Атлант», ветхое. Мы вскрыли старые полы и уложили новое покрытие – восстановили практически всё. Преподаватели остались довольны результатом, ни от кого нареканий мы не услышали.

Бескорыстное преступление?

Тем не менее уголовное преследование Светланы Слепухиной не прекратили, а стали менять статьи УК, подбирая подходящую. Если сначала это были статья 159 УК РФ – «мошенничество», причём в крупном размере и совершённое лицом с использованием служебного положения, и статья 285 – «злоупотребление должностными полномочиями», то потом 159-ю исключили, а 285 -ю переквалифицировали на статью 292 – «служебный подлог».

– Когда дело стало рассыпаться и выяснилось, что выделенные деньги пошли на ремонт, а не в личный карман, следователь начал со мной торговаться, – рассказывает Светлана Слепухина. – Предлагал взять на себя вину то за халатность, то за служебный подлог. Но я отказалась и заявила ему, что мы не на базаре. Единственная моя вина в том, что подписала акты о выполнении работ до того, как они были выполнены. Но сделала я это исключительно в интересах дела.

Формально состав служебного подлога в действиях Светланы Слепухиной присутствует, ведь она подписала акты о выполнении работ авансом. Это, безусловно, неправильно. Но в части 1 статьи 292 УК РФ, по которой теперь обвиняют бывшего руководителя, имеется существенная оговорка: уголовная ответственность наступает, «если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности». Корысти в действиях Светланы Слепухиной следователи, как ни старались, не нашли, ведь она не присвоила ни копейки из выделенных на ремонт денег. Поэтому ухватились за расплывчатую «иную личную заинтересованность». В чём она состоит?

– Когда я спросила следователя, какой корыстный умысел я, по их мнению, имела, он ответил: «Вы боялись, что если вернёте деньги и не сделаете ремонт, вас сочтут неэффективным руководителем. А так вы пошли на повышение», – вспоминает Светлана Слепухина. – Пошла. Но меня пригласили в комитет молодёжной политики администрации Екатеринбурга не за то, что я сделала ремонт в клубе, а за умение организовать досуг подростков, за интересные идеи и проекты.

– Бюрократическая система у нас отлажена так, что воспитывает чиновников без инициативы, так как инициатива наказуема, – с сожалением говорит адвокат Роман Валявский, представляющий интересы Светланы Слепухиной. – Проще ничего не делать, тогда и спроса никакого. А Светлана Игоревна была в этой системе человеком новым, решила, что интересы детей важнее формальностей. За это и расплачивается. Если её накажут, другие сделают вывод, что формальности всё же важнее детей и интересов дела.

Следственный тупик

– Когда против Светланы Слепухиной было возбуждено уголовное дело, она обратилась к нам, – рассказывает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Мы с нашими юристами посоветовались, и я отправила запрос руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому с просьбой разобраться. Он заверил, что вник в ситуацию и сотрудники отдела экономической безопасности собрали убедительные доказательства вины в мошенничестве. И вдруг я узнаю, что Светлане Слепухиной вменяют уже другую статью, а прежние обвинения отброшены, так как не подтвердились. Я передала Михаилу Вячеславовичу новый запрос.

Как сообщил «Облгазете» советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Михаил Жернаков, из ответа на второй запрос следует, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 292 УК РФ уже истёк, так что дело можно было бы прекратить, но этому препятствует то, что Светлана Слепухина отказывается признать себя виновной.

Если называть вещи своими именами, то следственные органы загнали себя в тупик. Если они наберутся мужества и прекратят уголовное дело, то навлекут на себя гнев руководства. Если передадут бесперспективное дело в суд, а тот прекратит его по причине истечения срока давности, то отвечать всё равно придётся. Ведь проводилась серьёзная доследственная проверка, было возбуждено и расследовалось уголовное дело, на всё это потрачены государственные деньги, и немалые. Придётся признать, что всё было затеяно зря и что два с лишним года работали впустую, поскольку вовремя не сумели грамотно оценить обстоятельства.

МНЕНИЕ Как оказалось, в «Созвездии» многие не верят в то, что их бывший руководитель мухлевала с деньгами, и до сих пор вспоминают, как классно и азартно с ней работалось. – У меня за плечами четыре места работы, но такого руководителя, как Светлана Игоревна, не было и, наверное, уже не будет, – признаётся заместитель директора «Созвездия» Наталья Горячих. – Человек современный, талантливый, целеустремленный, она умела мыслить на перспективу. При ней у нас появилось много новых секций, о которых в дворовых бесплатных клубах и думать не смели. Дети получили возможность заниматься шахматами и шашками, фехтованием, тхэквондо, геологией, журналистикой, учиться рисовать песком. А как она подбирала кадры! Нашла такого педагога по вокалу, что ученики стали выходить на международный уровень. При ней ввели прозрачную систему учёта, которая позволяла видеть, сколько детей у того или иного педагога занимается, кто отчислен, кто перешёл в другую группу. Она и для нас организовывала обучение, приглашала известных бизнес-тренеров. Постоянно твердила, что педагог должен развиваться, быть конкурентоспособным. И была права. Сейчас вводится система сертификатов на дополнительное образование. То есть бесплатных секций не останется, родители и дети будут сами решать, кому из педагогов отдать государственный сертификат, и выиграют те, кто востребован. Конечно, не всем нравились перемены, то, что Светлана Игоревна поднимала планку требований. Нашлись недовольные. Обидно, что из-за них мы потеряли такого руководителя.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Светлана Слепухина надеется на справедливое разрешение этого дела Фото: Из личного архива Светланы Слепухиной