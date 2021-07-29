За смертельное ДТП жителя Нижнего Тагила приговорили к 8,5 годам колонии

Свердловчанину назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя Максима Андреева. Ранее молодой человек, находясь за рулём в нетрезвом виде, наехал на пешеходов.

По имеющимся данным, управляя «ВАЗ 21093», Андреев выехал на перекрёсток Победы - Пархоменко на красный сигнал светофора, где столкнулся с Daewoo Nexia. В результате ДТП отечественный автомобиль выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Один из пешеходов скончался, ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд признал нижнетагильца виновным в совершении преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека), ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Свердловчанину назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также молодой человек лишён права управления транспортными средствами на срок 1 год 10 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.