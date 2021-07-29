Директора кушвинского кирпичного завода будут судить за смерть 15-летнего рабочего

Уголовное дело направили в суд. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Кушвы направила в суд дело директора местного кирпичного завода. Из-за нарушений требований охраны труда на предприятии погиб 15-летний рабочий.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установило следствие, несчастный случай произошёл 2 июля 2020 года в период с 16:40 до 19:10 на ленточном конвейере №6.

"При исполнении обязанностей шихтовщика ввиду отсутствия необходимых ограждений несовершеннолетнего затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера №6, в результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения, повлёкшие его смерть на месте происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что 15-летний юноша работал на предприятии с 25 июня 2020 года. Директор ООО "Кушвинский кирпичный завод" знал о возрасте погибшего, но трудовой договор с несовершеннолетним не заключал.

Также расследованием произошедшего занимались сотрудники СУ СКР по Свердловской области. Они провели осмотр места происшествия, допросили более 50 свидетелей, проанализировали значительный объём интересующей следствие документации, назначили и провели необходимые экспертизы (в том числе судебные медицинскую и почерковедческую экспертизы).

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.