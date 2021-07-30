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Общество / Суды и криминал
30 июля 2021, 12:39

В Свердловской области с 1 августа упразднят пять районных судов

Мера позволит равномерно распределить нагрузку на судей и сократить сроки рассмотрения дел. Фото: Алексей Кунилов

Мера позволит равномерно распределить нагрузку на судей и сократить сроки рассмотрения дел. Фото: Алексей Кунилов

С 1 августа на Среднем Урале прекратят работу пять районных судов - Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский и Тугулымский. Также упразднят постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, на месте упразднённых судов будут образованы постоянные судебные присутствия. Закон об упразднении судов на Среднем Урале Президент России Владимир Путин подписал в августе 2020 года.

Весной «Областная газета» поинтересовалась у председателя Свердловского облсуда Владимира Дмитриева, каких изменений стоит ждать гражданам в связи с упразднением судов и не возникнет ли из-за этого дополнительных трудностей. Отвечая на вопросы, он напомнил, что в регионе действуют 56 судов, а после сокращения их будет 51.

Владимир Дмитриев заверил, что это не означает, что жители районов и городского округа, где упраздняются суды, будут вынуждены ехать в какой-то другой суд за сотни километров. Он пояснил, что почти везде будут созданы судебные присутствия, а судьи смогут заместить должности в других судах.

Предполагается, что упразднение позволит равномерно распределить нагрузку на судей. В свою очередь, это поможет сократить сроки и повысить качество рассмотрения дел.

Областная газета Свердловской области

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